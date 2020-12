Manchester United: Legende Paul Scholes lästert über David de Gea

Als Spieler zählte Paul Scholes zu den härtesten Akteuren auf dem Platz. In Zweikämpfen zog der zentrale Mittelfeldspieler während seiner Karriere bei Manchester United zwischen 1994 und 2013 nie zurück.

So kassierte die Legende der Red Devils satte 140 Gelbe Karten, 3 mal Gelb-Rot und drei mal Rot in seinen 709 Pflichtspielen.

Scholes lästert: de Geas Fehler ist "kriminell"

De Gea hatte sich vor dem zwischenzeitlichen 0:3 gegen RB am Dienstagabend in der Champions League nach einer flachen Hereingabe weg gedreht. Der vor ihm heranstürmende Leipziger Justin Kluivert lupfte den Ball über den Schlussmann hinweg ins Tor und ebnete den Weg zum Sieg (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER) .

"David de Gea vergeigt es in der Szene. Er hat Angst, sich zu verletzen", lästerte Scholes bei BT Sports . "Eine Flanke sollte niemals so durch seinen Strafraum gehen." (Der Spielplan der Champions League)

Einmal in Rage fuhr der Ex-Stratege und elffache englische Meister fort: "Komm als Torhüter heraus und mach dich so groß wie möglich. Man kann einen Schlag ins Gesicht bekommen und verletzt werden, aber de Gea dreht sich komplett weg. Er macht sich kleiner. Das ist für einen so erfahrenen Keeper kriminell."