U21: DFB-Team bei EM-Auslosung in Topf 1 gesetzt

DFB-Trainer Stefan Kuntz und die deutsche U21-Nationalmannschaft blicken am Donnerstag gespannt in die Schweiz. Bei der Auslosung für die EM 2021 in Nyon (15.00 Uhr) hat die deutsche Mannschaft gute Voraussetzungen, neben Spanien, Frankreich und England ist sie in Topf 1 gesetzt.