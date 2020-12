Sebastian Rode auf dem Weg das Gesicht bei Eintracht Frankfurt zu werden

C. Michel

Der Mittelfeldspieler verließ die Hessen im Sommer 2014 in Richtung FC Bayern München, wo er unter Trainer Pep Guardiola lernte und nach 52 Pflichtspielen zwei Jahre später für zwölf Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Rode beim BVB zu häufig verletzt

Doch beim BVB kam Rode nie ganz an, er war in diesen zweieinhalb Jahren beinahe dauerhaft verletzt und stand seinen Trainern Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger und Lucien Favre in 77 Partien (!) nicht zur Verfügung. Seine Leihe nach Frankfurt im Januar 2019 wurde daher zunächst von den Anhängern kritisch beäugt, vor allem der Fitnesszustand sorgte für große Skepsis im Umfeld des Klubs.