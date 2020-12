Clash Royale WM: Enttäuschung bei SK Gaming

Zum Greifen nahe

Im Grand Final standen sich die Regenten der Region West gegenüber und erweiterten ihre Rivalität um ein neues Kapitel. Entschieden wurde es im Best of Five, bei dem zunächst im 2v2, im 3v3 King of the Hill und in drei 1v1s gespielt wurde. Die erste Runde schnappten sich Morten und xposam, und auch der King of the Hill-Marathon ging eindeutig an SK Gaming. Der Gesamtsieg schien Dank ihrer 2:0-Führung in greifbarer Nähe.