"Endspiel" gegen Slavia Prag: Leverkusen will den Gruppensieg

Trotz des vorzeitigen Einzugs in die Zwischenrunde der Europa League will Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen die starke Vorrunde mit dem Gruppensieg veredeln. "Wir wollen Erster in der Gruppe werden. Ich glaube, das wird erst am letzten Spieltag entschieden", hatte Trainer Peter Bosz bereits vor dem 3:2-Sieg am vorletzten Spieltag bei OGC Nizza gesagt. Die gleichen Worte wählte Nationalspieler Jonathan Tah, um das klare Ziel zu untermauern.