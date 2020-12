Spielabbruch bei PSG - Basaksehir: Das einzig Richtige - Kommentar

Unterbrechung in Paris: Rassismus-Eklat überschattet CL-Partie

Nach einem Rassismus-Skandal weigert sich Basaksehir, die Partie bei PSG fortzusetzen. SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk nimmt die UEFA in die Pflicht.

Kein Außenstehender hat beim Europacup-Spiel am Dienstagabend in Paris genau gehört, welches Wort der Vierte Offizielle Sebastian Coltescu aus Rumänien dem Co-Trainer von Istanbul Basaksehir tatsächlich an den Kopf geknallt hat.