AEW, Impact: WWE-Rivalen mit neuem Cliffhanger nach Bündnis

AEW und Impact mit Fehde? Diverse Andeutungen

Schon vor Omegas Auftritt meldeten sich AEW-Chef Tony Khan und der aus WCW-Zeiten bekannte Kommentator Tony Schiavone in einer "bezahlten Anzeige" vor Old-School-Kulisse zu Wort, in der sie gönnerhaft über Impact sprachen und dabei teils mehr, teils wenige subtile Seitenhiebe setzten.

Weitere Signale für eine inszenierte Fehde der Ligen und ihrer Wrestlerinnen und Wrestler: Der nun bei Impact aktive ECW- und WWE-Veteran Tommy Dreamer äußerte sich in einem Gespräch mit dem langjährigen Impact-Verantwortlichen Scott D'Amore besorgt darüber, dass die Bühne, die die Liga AEW biete, seinen Kollegen in der Umkleidekabine sauer aufstoßen würde.

Kenny Omega verspricht "große Ankündigung" bei Dynamite

Er und Callis sprachen über ihre langjährige Freundschaft - Omegas Onkel, der Golden Sheik, war in der kanadischen Szene Callis' Manager - und wie sie schon einmal gemeinsam Wrestling-Geschichte geschrieben hätten: mit dem von Callis ersonnenen "Dream Match" zwischen Omega und Chris Jericho bei NJPW in Japan , das zu einem Geburtshelfer für AEW werden sollte.

Omega rechtfertigte seinen Betrug an Moxley, der hätte Hand an seinen väterlichen Freund Callis angelegt und dafür schlicht die Quittung erhalten. In Bezug auf Impact ergänzte er, dass er leidenschaftlicher Comic-Sammler sei und als Wrestler ähnlich ticke: Er sammle wertvolle Trophäen und obwohl er die definitiv wertvollste nun schon hätte, gegen das Sammeln weiterer Titel bei Impact in seiner Freizeit hätte er nichts.