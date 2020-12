Nach Tod von Diego Maradonas: Wandgemälde des Argentinien-Idols in Buenos Aires

Zwei Wochen nach seinem Tod wird Argentiniens Fußball-Star Diego Maradona ein riesiges Wandgemälde in der Hauptstadt Buenos Aires gewidmet.

Zwei Wochen nach seinem Tod ist Argentiniens Fußball-Star Diego Maradona ein riesiges Wandgemälde in der Hauptstadt Buenos Aires gewidmet worden.

Das Kunstwerk ist das erste dieser Art im Stadtteil von Maradonas früherem Klub Boca Juniors. In seinem Heimatviertel Villas Fiorito sowie am Stadion seines ersten Verein Argentinos Juniors wurde der FIFA-Fußballer des Jahrhunderts bereits in Malereien verewigt.