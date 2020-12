Champions League: Neymar, Mbappé und Co. melden sich nach Rassismus-Skandal

Unterbrechung in Paris: Rassismus-Eklat überschattet CL-Partie

Neymar veröffentlicht nach dem Rassismus-Eklat in der Champions League einen Post. Auch zahlreiche andere Stars zeigen sich in den sozialen Medien entrüstet.

Der Rassismus-Eklat in der Champions League hat im Internet für eine Welle der Empörung gesorgt.

Im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir ist es zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. In einer unübersichtlichen Situation zeigte der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Hategan dem Istanbuler Co-Trainer Pierre Achille Webó die Rote Karte.

Nach dem Spiel meldeten sich zahlreiche Fußballstars in den sozialen Medien zu dem Vorfall zu Wort.

Auch Kylian Mbappé äußerte sich und schrieb bei Twitter: "Say no to Racism. Webo wir stehen hinter dir".