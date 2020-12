Champions League: Julian Nagelsmann verurteilt Rassismus-Vorfälle in Paris

"Ich habe nur gehört, dass es eine rassistische Beleidigung gab. Das verurteile ich auf Schärfste", sagte Nagelsmann am Sky-Mikrofon nach dem 3:2 (2:0) gegen Manchester United, das dem Bundesligisten das Weiterkommen in Gruppe H sicherte: "Wir leben in einer bunten Gesellschaft, das ist auch gut so. Das sollte jeder auch für gut befinden."