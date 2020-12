Champions League, Frauen: Lena Oberdorf freut sich auf Auftakt mit VfL Wolfsburg

"Ich liebe es eigentlich, dass wir jetzt nur noch Spiele haben bis zum Winter", sagte die Nationalspielerin vor dem Hinspiel in der Runde der letzten 32 beim serbischen Meister Spartak Subotica am Mittwoch.

Gegen die Serbinnen starteten die Wölfinnen schon einmal in die Königsklasse. In der Spielzeit 2015/16 gab es ein 0:0 und ein 4:0, wenige Monate später schaffte es der zweimalige Titelträger aus Niedersachsen ins Endspiel. "Sportlich könnte das ein gutes Omen sein", so Kellermann. Das Rückspiel wird am 16. Dezember ausgetragen.