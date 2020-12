NFL: Baltimore Ravens besiegen dank Lamar Jackson Dallas Cowboys

Die Baltimore Ravens feiern einen klaren Sieg gegen die Dallas Cowboys und halten ihre Playoff-Hoffnungen am Leben. Lamar Jackson stellt einen Rekord auf.

Die Baltimore Ravens haben ihre Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten.

In der Nacht auf Mittwoch feierte die Franchise aus Maryland einen klaren 43:17-Sieg gegen die Dallas Cowboys und beendeten damit eine Niederlagenserie von drei Spielen. ( SERVICE: Alle Ergebnisse und Spiele )

Lamar Jackson, der nach einer überstandenen Coronainfektion zurückkehrte, brachte zwölf von 17 Pässen für 107 Yards an den Mann und sorgte für zwei Touchdowns, leistete sich aber auch eine Interception. Der 23-Jährige ist der erste Quarterback in der Geschichte der NFL, der in seinen ersten drei Spielzeiten mindestens 5000 Passing Yards und 2500 Rushing Yards erreicht hat.