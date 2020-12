DHB-Frauen in EM-Hauptrunde gegen Kroatien, Niederlande und Ungarn

In der EM-Hauptrunde treffen die deutschen Handballerinnen neben Kroatien auf Weltmeister Niederlande und Ungarn.

Die deutschen Handballerinnen treffen in der EM-Hauptrunde neben Kroatien auf Weltmeister Niederlande und Ungarn. Die Niederländerinnen sicherten durch ihren ersten Sieg im Turnierverlauf beim 28:24 (13:15) gegen die Ungarinnen ihr Hauptrunden-Ticket. Serbien konnte beim 24:25 (10:11) gegen Kroatien die Niederlage Ungarns nicht ausnutzen und schied aus.

Das deutsche Team von Bundestrainer Henk Groener war am Montag im dänischen Kolding durch ein 21:21 gegen Polen trotz schmeichelhafter Leistungen mit zwei Punkten in die nächste Turnierphase eingezogen. Außerdem sind die DHB-Vorrundengegner Norwegen und Rumänien in der deutschen Hauptrundengruppe vertreten.