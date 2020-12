Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir, Skandal wegen Rassismus und dem Wort Negro

In Paris entzündeten sich an der Wortwahl des vierte Offiziellen die Streitigkeiten © Getty Images

Im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir ist es zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. In einer unübersichtlichen Situation zeigte der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Hatega dem Istanbuler Co-Trainer Webó die Rote Karte.

Die Spieler der Gäste weigerten sich daraufhin weiterzuspielen und gingen aufgebracht in die Kabine. Die Akteure und Verantwortlichen von PSG zeigten sich solidarisch. Bei dem Gang in die Kabine waren Stimmen wie "wir können das nicht akzeptieren" und "du kannst nicht Negro sagen" zu hören.

Derzeit weigert sich Basaksehir aber wohl noch weiterzuspielen. Dann könnte PSG die Partie am grünen Tisch gewinnen. Auch eine Fortsetzung am morgigen Tag könnte zur Debatte stehen.

Im Stadion wird auf dem Videowürfel der Slogan "NO TO RACISM" eingeblendet. Diese Botschaft setzte Basaksehir auch noch einmal per Twitter ab.