Real Madrid - Borussia Mönchengladbach LIVE: Champions League heute im TV, Stream, Ticker

Gladbach kann auch verlieren

Auf Rechenspiele will man sich im Gladbacher Lager aber nicht einlassen. "Wir haben die beste Ausgangssituation von allen Teams und haben nun unser Finale", sagte Christoph Kramer.

Gladbach bei Real mit Personalsorgen

Sollte auch er ausfallen, müsste wohl wieder Christoph Kramer in die Innenverteidigung rücken.

Real vor historischem Vorrunden-Aus

Doch auf Real Madrid geht nicht ohne Probleme in das Spiel. In La Liga ist Real "nur" Vierter. Das erstmalige Aus in der Champions-League-Vorrunde würde die sportliche Mini-Krise weiter verschlimmern. Auch für Trainer Zinedine Zidane steht viel auf dem Spiel.