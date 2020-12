Mick Schumacher spürt keinen Druck vor Formel-1-Aufstieg

Nach seinem Titel in der Formel 2 verspürt Mick Schumacher im Hinblick auf seinen künftigen Start in der Formel 1 keinen Druck.

Der zukünftige Formel-1-Pilot Mick Schumacher (21) empfindet vor seinem Aufstieg in die Motorsport-Königsklasse keinen besonderen Druck. "Natürlich bin ich sehr stolz, diesen Namen wieder in die Formel 1 zu bringen. Vielleicht ist es Druck, aber ich merke ihn nicht wirklich", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in einem Videocall mit der Bild.