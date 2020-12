Stielike beendet Trainerkarriere

Ex-DFB-Trainer Ulli Stielike beendet seine Laufbahn. Gleichzeitig schließt der 66-Jährige nicht aus, künftig in einer beratenden Funktion zu arbeiten.

Der frühere DFB-Trainer Ulli Stielike hat das Ende seiner Trainerkarriere verkündet. "Ich habe mich in den vergangenen vier Wochen sehr an das Rentnerdasein gewöhnt und habe daher entschieden, dass ich meine Trainerlaufbahn beende", sagte der 66-Jährige der Rheinischen Post. "Die Reiserei, die Trainingslager, der Terminstress - all das muss ich nicht mehr haben."