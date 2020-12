Champions League: Yann Sommer spricht über Wiedersehen mit Sergio Ramos

Alle Trümpfe in der Hand: Wie Gladbach Real bezwingen will

Yann Sommer trifft an Mittwoch erstmals seit seinen zwei gehaltenen Elfmetern gegen Spanien auf Schütze Sergio Ramos. Was denkt der Schweizer über das Duell?

Borussia Mönchengladbach kämpft am Mittwochabend in der Champions League um den Einzug in die K.o.-Phase. (Real Madrid - Borussia Mönchengladbach am Mi. ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)