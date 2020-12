BVB: Youssoufa Moukoko mit Rekord als jüngster Champions-League-Spieler

Der BVB-Youngster feierte am Dienstag beim 2:1 (0:1)-Sieg bei Zenit St. Petersburg sein Debüt in der Champions League und ist nun mit 16 Jahren und 18 Tagen der jüngste Spieler in der Historie der Königsklasse.

Moukoko stellt Rekord als jüngster Bundesliga-Spieler auf

Dortmunds Sturmjuwel Moukoko bestritt am 21. November, einen Tag nach seinem 16. Geburtstag, im Auswärtsspiel bei Hertha BSC sein erstes Bundesliga-Spiel und stellte dabei ebenfalls einen Rekord als jüngster Profi im deutschen Oberhaus auf. Anschließend kam Moukoko noch in zwei weiteren Ligaspielen zum Einsatz.

Vor vier Jahren wechselte Moukoko in die U15 des BVB. Bereits mit 13 spielte er in der B-Junioren-Bundesliga und war mit 14 Kapitän der U17-Mannschaft. In den vergangenen drei Saisons wurde er in seiner Spielklasse jeweils Torschützenkönig. 2017/2018 mit 37, 2018/2019 mit 46 und 2019/2020 mit 34 Toren. Zudem traf er in allen (!) zehn Pflichtspielen im Juniorenbereich in diesem Jahr und erzielte dabei 27 Treffer.