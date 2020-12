Champions League: Zenit St. Petersburg - BVB - Einzelkritik

Julian Brandt zeigte auch in St. Petersburg eine schwache Leistung © Imago

Der BVB müht sich in St. Petersburg zum Gruppensieg. Trotz des Sieges erleben Julian Brandt und Nico Schulz einen schwarzen Abend. Die SPORT1-Einzelkritik.

Die BVB-Spieler in der Einzelkritik

MARWIN HITZ: Der SChweizer kam zu seinem zweiten CL-Einsatz in dieser Saison. Um Bürki eine Verschnaufpause zu geben, ließ ihn Favre wieder mal ran. Am Gegentor war der Schweizer machtlos. Ansonsten ein sicherer Rückhalt. Gleich nach Wiederanpfiff zeichnete er sich mit einer starken Doppelparade aus (46.). SPORT1-Note: 3 ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

Ab 58. GIOVANNI REYNA: Der US-Teenie ersetzte Passlack und sollte das Offensivspiel in der Schlussphase ein wenig ankurbeln – gelang ihm in der kurzen Zeit aber nur bedingt. Dafür arbeitete Reyna nach hinten gut mit. SPORT1-Note: 3

Ab 72. JADON SANCHO: Der Dortmunder Shootingstar der vergangenen Saison wurde erst in der Schlussphase eingewechselt und bereitete den Siegtreffer durch Axel Witsel vor. Sonst aber mit einer unauffälligen Leistung. SPORT1-Note: 3,5

MATS HUMMELS: Ungewohnt viele Fehlpässe von Hummels. Der Dortmunder Abwehrchef zeigte einige Stellungsfehler (wie etwa vor dem aberkannten Abseits-Tor durch Azmoun, 33.) und fälschte den Ball vor dem 0:1 zudem unglücklich ab. Rettete hinten aber auch in einigen Momenten und bereitete das 1:1 vor. SPORT1-Note: 4 ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Ab 72. DAN-AXEL ZAGADOU: Nachdem das von einer Knieverletzung wiedergenesene Abwehr-Talent beim 1:1 in Frankfurt erstmals wieder spielte, kam es diesmal von der Bank. Sofort gut drin im Spiel und voll in den Zweikämpfen. SPORT1-Note: 3

EMRE CAN: Ein solider Auftritt des Ex-Juve-Star, der die Teamkollegen immer wieder anzutreiben versuchte. Fehlerfrei war sein Spiel aber auch nicht. Oftmals zu pomadig, behäbig und mit einigen Abspielfehlern. SPORT1-Note: 4

NICO SCHULZ: Zum ersten Mal in dieser CL-Saison lief Schulz von Beginn an auf. Beim 0:1 hing der Linksverteidiger mit drin, indem er nicht in den entscheidenden Zweikampf gegen Vorlagengeber Sutormin kam. Auch im Spiel nach vorne wollte ihm – mit wenigen Ausnahmen – nicht viel gelingen. SPORT1-Note: 5