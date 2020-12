Champions League: Zenit St. Petersburg - BVB 1:2 - Witsel und Piszczek treffen

Borussia Dortmund erkämpft sich im letzten Gruppenspiel bei Zenit St. Petersburg Platz eins. Axel Witsel wird an alter Wirkungsstätte zum Matchwinner.

Der Belgier rettete Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg mit seinem Treffer zum 2:1 (0:1) zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League Platz eins in Gruppe F.

Reus: "Ein dreckiger Sieg - endlich mal"

Die Dortmunder hatten das Ticket für das Achtelfinale schon vor dem Spiel sicher, rannten in St. Petersburg aber lange einem Rückstand hinterher und drohten das Fernduell um den Gruppensieg an Lazio Rom zu verlieren.

Piszczek und Witsel drehen Partie für den BVB

Sebastian Driussi (16.) schoss die Gastgeber in Front, Mats Hummels fälschte den Schuss unhaltbar für Marwin Hitz ab. Ein weiteres Tor durch Sardar Azmoun (33.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Moukoko schreibt bei Champions-League-Debüt Geschichte

BVB-Sturmjuwel Youssoufa Moukoko feierte sein Champions-League-Debüt und schrieb dabei Geschichte. Mit 16 Jahren und 18 Tagen löste Moukoko Celestine Babayaro, der am 23. November 1994 im Alter von 16 Jahren und 86 Tagen für den RSC Anderlecht debütierte, als jüngsten Spieler in der Geschichte der Königsklasse ab.

Die Dortmunder plagten bei ihrem 34-Stunden-Kurztrip in das Corona-Risikogebiet St. Petersburg große Personalsorgen. Neben Torjäger Erling Haaland (Muskelfaserriss), Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Thomas Delaney (Rückenprobleme) wurden auch Manuel Akanji (Schmerzen im Knie) und Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden) nicht rechtzeitig fit. Zudem fehlten Mahmoud Dahoud und Mateu Morey, die beim 1:1 in Frankfurt noch von Beginn an aufgelaufen waren.