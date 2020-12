Champions League: Stimmen zu BVB und RB Leipzig

Zudem feierte Youssoufa Moukoko sein Debüt in der Champions League . Mit 16 Jahren und 18 Tagen avancierte der Teenager zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

"Es war eine hart umkämpfte Partie. Wir standen nicht so kompakt und haben in der ersten Hälfte spielerisch nicht viel hinbekommen. In der zweiten Halbzeit mussten wir was tun, weil Lazio geführt hat. Letztlich war es ein dreckiger Sieg, aber es ist wichtig die Gruppenphase mit einem Sieg zu beenden und Gruppensieger zu sein."