Formel 1: Lewis Hamilton spricht über Corona

Weltmeister Lewis Hamilton meldet sich erstmals nach seiner Coronavirus-Erkrankung zu Wort. Dem Mercedes-Piloten geht es besser. Er hofft, am Sonntag fahren zu können.

Es sei für ihn "eine der härtesten Wochen seit langer Zeit" gewesen, sagte der Brite in einem Instagram-Video. Mittlerweile gehe es ihm wieder besser und er hoffe, dass er beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi (Sonntag, 14.10 Uhr) wieder in seinen Mercedes steigen kann (SERVICE: Fahrerwertung).