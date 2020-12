Leichtathletik: 100-m-Marke für Vetter zweitrangig - Olympiasieg Ziel

Für Vetter steht der Olympiasieg an erster Stelle © AFP/SID/LUKASZ SZELAG

Der ehemalige Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter macht sich bezüglich der magischen 100-m-Marke keinen Druck. "Ich habe Albträume und schlaflose Nächte. Die Frage treibt mich jede Nacht um", sagte der 27-Jährige scherzhaft bei einer Pressekonferenz in Baden-Baden: "Nein, sowas passiert einfach. Es spielen so viele Faktoren zusammen, dass so eine Weite zusammenkommt. Das kann man nicht planen, ich lasse mich da komplett überraschen und alles auf mich zukommen."