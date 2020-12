John Terrys Bruder Paul wegen illegaler Fußballwetten bestraft

Paul Terry ist der ältere Bruder der Chelsea-Legende John Terry. Nun rückt der 41-Jährige aufgrund zahlreicher Wettverstöße in den Fokus - und wird bestraft.

Während der Karriere stand Paul Terry immer im großen Schatten seines jüngeren Bruders John. Während Paul in unterklassigen Teams spielte, wurde John beim FC Chelsea zur Legende.

Terry verlor durch Wetten rund 47.000 Pfund

FA rät Terry zu Hilfe

Ein FA-Bericht enthüllte, dass Terry "Wetten platzierte, die Spiele in Wettbewerben beinhalteten, an denen sein Klub in den entsprechenden Spielzeiten teilgenommen hatte".