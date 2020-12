IIHF-Präsident Fasel hat Corona - Treffen mit Lukaschenko fällt aus

Dabei betonte Fasel, dass die IIHF weiter an ihren viel kritisierten Plänen festhalten wolle, die WM 2021 in Lettland und Belarus auszutragen. Ungeachtet der Tatsache, dass das IOC am Montag Lukaschenko, der auch Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) ist, von all seinen Aktivitäten und Events ausgeschlossen hatte - auch von den Olympischen Spielen. Hintergrund sind die anhaltenden Verstöße im Land gegen die Menschenrechte. Betroffen davon sind auch die Sportler des Landes.