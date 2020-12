Champions League: Gladbach gegen Real ohne Bensebaini - Elvedi fraglich

Borussia Mönchengladbach muss in der Champions League bei Real Madrid auf Tony Jantschke, Ramy Bensebaini und Jonas Hofmann verzichten. Auch Nico Elvedi ist fraglich.

Borussia Mönchengladbach muss beim Gruppen-Showdown in der Champions League bei Real Madrid auf Tony Jantschke (Schleimbeutelverletzung), Ramy Bensebaini (positiv auf COVID-19) und Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) verzichten. ( Champions League: Real Madrid - Borussia Mönchengladbach, Mittwoch 21 Uhr im LIVETICKER )

Kramer als Not-Innenverteidiger?

Sollte neben Jantschke auch noch Elvedi ausfallen, müsste Christoph Kramer wohl wieder wie gegen den SC Freiburg neben Matthias Ginter in die Innenverteidigung rücken.

Dem fünfmaligen deutschen Meister würde am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt schon ein Unentschieden genügen, um erstmals in das Achtelfinale einzuziehen. Selbst bei einer Niederlage würden die Gladbacher noch die K.o.-Runde erreichen, wenn es im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk keinen Sieger gibt.