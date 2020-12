Champions League: Chelsea-Trainer Lampard lässt Kepa gegen Krasnodar spielen

Chelsea kauft sich 2018 mit Kepa Arrizabalaga für 80 Millionen Euro den teuersten Keeper der Welt. Nun ist er zweite Wahl, darf aber in der Königsklasse spielen.

Immer noch thront Kepa Arrizabalaga in der Wertung der teuersten Torhüter der Welt auf dem ersten Platz.

Doch beim FC Chelsea, der für den Spanier 2018 rund 80 Millionen Euro an Athletic Bilbao überwies, ist von einer Regentschaft keine Spur.

Kepa trainiert "brillant"

Stattdessen steht mit Edouard Mendy jemand im Tor, der im Vergleich zum Ersatzmann mit 24 Millionen Ablöse an Stades Rennes in diesem Sommer ein echtes Schnäppchen war.

Nun darf der teuerste Ersatztorwart der Welt mal wieder spielen. In der Champions League am Dienstagabend gegen Krasnodar kommt der Schlussmann zu seinem ersten Einsatz seit dem 17. Oktober und dem 3:3 gegen Southampton in der Premier League. (Champions League: Chelsea - Krasnodar 21 Uhr im LIVETICKER)