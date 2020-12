3. Liga: SC Verl auf Kurs "Rebellenfüher" - Kolumne zu Audiobeweis

Die vier Aufsteiger sorgen in der 3. Liga für mächtig Furore. Der SC Verl ist mit seinem leidenschaftlichen Fußball die gefühlte Nummer eins.

Die vier Neuen in der 3. Liga sind richtig gut angekommen Lübeck startete schwach, hat aber in den letzten Wochen gewaltig zugelegt. Türkgücü steht stabil im Mittelfeld. Saarbrücken spielt emotional und mitreißend, war bis zum Wochenende Tabellenführer und hat sich als Zweiter oben festgesetzt. Bleibt der SC Verl. (Tabelle der 3. Liga)

Kalkuliert man, und das ist ja alles andere als unseriös, nur vier von sechs Punkten aus den zwei ausstehenden Nachholspielen, dann wäre der SC Verl alleiniger Tabellenführer. Und so macht in diesen Tagen rund um die Poststraße ein Begriff die Fußball-Runde: "Netto-Tabellenführer"!

Verl wirkt unglaublich stabil

Trainer Guerino Capretti und seine Mannschaft verkörpern die ganz große Leichtigkeit. Es scheint, als genieße man einfach die Zeit, egal, was sie so mit sich bringt. Corona-Fälle, Spielabsagen, zwei Wochen Quarantäne und der Umzug für Flutlichtspiele nach Paderborn, all diese negativen Einflüsse von Außen haben die Verler abgeschüttelt.