Boca Juniors steigen in eSports ein

Einer der erfolgreichsten Fußballklubs Argentiniens wird ab 2021 auch im eSports vertreten sein. Die Boca Juniors werden zum Start in zwei Spiele einsteigen.

Von Christoph Franz

Der Club Atletico Boca Juniors erweitert sein Feld und steigt ab dem kommenden Jahr in den eSports ein. Dies gab der argentinische Klub am Ende der vergangenen Woche bekannt. Die Boca Juniors haben sich zum Start für League of Legends und CS:GO entschieden, zwei der erfolgreichsten eSports-Titel.

"Dieser Meilenstein kennzeichnet den Start einer neuen Bühne für den Klub und wir sind sehr glücklich darüber, Bocas Geschichte zu neuen Herausforderungen, weiterhin Stars hervorzubringen, zu führen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Boca Juniors gehören gemeinsam mit dem Stadtrivalen River Plate aus Buenos Aires zu den erfolgreichsten Klubs des Landes.

Superclasico fortan auch im eSports

River Plate ist bereits seit 2016 im eSports vertreten und so dürfen sich die argentinischen Fans auch in diesem Bereich auf den so genannten "Superclasico" freuen. Im Fußball gehört dieses Derby zu den bekanntesten der Welt, denn bei dieser Begegnung wird die gesamte Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt. Die Boca Juniors sind von nun an der dritte argentinische Fußballklub, der in den eSports einsteigt, denn auch San Lorenzo hat diesen Schritt bereits vollzogen.