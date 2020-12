FC Bayern: PK mit Hansi Flick und Manuel Neuer vor Champions League

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch zum Gruppenfinale Lokomotive Moskau. Zuvor sprechen Trainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer. SPORT1 begleitet LIVE.

+++ Neuer über Alter +++

Ich bin gesund, ich habe Spaß. Ich merke, dass ich gebraucht werde. Ich freue mich über die Spiele und die Aufgaben. Ich habe Spaß am Fußball. Ich freue mich über das Feedback der Mannschaft. Es gibt immer Rückschläge, aber wichtig ist, den Ehrgeiz zu haben und sich zurückzukämpfen.

+++ Neuer über Moskau +++

+++ Neuer über Musiala +++

+++ Neuer über Müller, Boateng +++

Auf SPORT1 -Frage: Sie sind in einer sehr guten Verfassung. Beide spielen in einer erfolgreichen Mannschaft. Ich glaube, sie konzentrieren sich ganz und gar auf den FC Bayern. Das ist entscheidend für die Zukunft. Löw hat die Tür nicht komolett zugemacht. Von mir persönlich kann es dazu keine Stellungnahme geben. Die Verantwortluchen entscheiden das.

+++ Neuer über Coman +++

Es ist wichtig, Vertrauen in seinen Körper zu haben. Er zeigt viel Variablität und Stabilität. Er traut sich jetzt mit beiden Füßen abzuschließen. Er tut uns gut.

+++ Neuer über Nübel +++

+++ Neuer über Gegentore +++

+++ Neuer über Welttorhüter-Auszeichnung +++

Wenn ich mich an die lange Verletzenzeit erinnere, ist es was ganz Besonderes, diese Auszeichnung zu bekommen. Wenn ein einzener Spieler so etwas beommt, sind wir alle dankbar. Den Mitspielern gegenüber und gegenüber dem Trainer. Ich teile gerne diesen Titel.