W Series: Saisonstart in Frankreich, Finale in Mexiko

Die Frauenrennserie W Series geht im kommenden Jahr erstmals im Rahmenprogramm der Formel 1 an den Start und hat nun die genauen Termine verkündet. Die Meisterschaft beginnt am Rande des Grand Prix von Frankreich in Le Castellet am 26. Juni. Danach begleitet die W Series auch die Europa-Rennen in Spielberg (3. Juli), Silverstone (17. Juli), Budapest (31. Juli), Spa (28. August) und Zandvoort (4. September).