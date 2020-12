England: Nationaltrainer Gareth Southgate mahnt Stars zu mehr Disziplin

Southgate will keine "Nebengeräusche"

Das veranlasst Coach Southgate nun zu einem Appell an seine Stars. Ab sofort und über die Weihnachtstage hinaus bis März sollen sich die Akteure keine Fehler mehr erlauben.

Er machte deutlich, dass er von seinen Spielern mehr Disziplin erwartet. "Wenn man in ein Turnier geht, dann will man so wenig Nebengeräusche wie möglich haben", sagte er nach der Auslosung der WM-Qualifikations-Gruppen für 2022.