NFL: Alex Smith bei Washington Football Team der Zukunftsfaktor

Da stand Alex Smith nun auf dem Rasen des Heinz Field - und blutete aus dem Bein. Ausgerechnet der vom Schicksal so schwer gebeutelte Smith, dieser gerade erst - um passenderweise im Bild zu bleiben - wieder vollends auf die Beine gekommene Quarterback des Washington Football Team, das in der Arena der Pittsburgh Steelers am Ende einen völlig unerwarteten Triumph (23:17) davontragen sollte. ( Spielplan und Ergebnisse der NFL )

"Ich musste auf dem Feld auch erst mal kurz überprüfen, ob mein linkes Bein nicht mein rechtes ist", scherzte Smith hinterher bei ESPN und gab Entwarnung: "Aber es ist nichts Ernstes." Kurzzeitig der Atem dürfte ihm aber ebenso gestockt haben. Zu dramatisch wirkt noch immer all das nach, was dem 36-Jährigen während der vergangenen zwei Jahre widerfahren ist.

Alex Smith: Horror-Beinbruch und lange Leidenszeit

Was folgte nach 17 (!) Operationen, war jedoch eine bemerkenswerte Rehabilitation , die in ein kaum für möglich gehaltenes Comeback mündete.

Washington-Quarterback Smith wieder da

Ein Schritt in die Zukunft aber auch für Smith, der in seiner Karriere von Anfang an hart kämpfen und viele Rückschläge verkraften musste: Immer wieder war in US-Medien auch in der jüngeren Vergangenheit zu vernehmen, Neucoach Ron Riviera plane nicht mehr mit ihm.