Berater: Pogba will Manchester im Winter verlassen

Fußball-Weltmeister Paul Pogba (27) will den englischen Rekordmeister Manchester United so schnell wie möglich verlassen. Das verkündete sein Berater Mino Raiola im Gespräch mit der italienischen Zeitung Tuttosport. Der Franzose sei laut Raiola "unglücklich" und benötige "eine Veränderung. Er kann sich bei United nicht mehr so ausleben, wie er sich das vorstellt und wir es von ihm erwarten."