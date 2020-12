FC Arsenal: Mesut Özil legt sich mit TV-Moderator Piers Morgan an

Mesut Özil spielt beim FC Arsenal in dieser Saison keine Rolle mehr. Der Ex-Nationalspieler wurde von Trainer Mikel Arteta ausgebootet und fehlt sowohl in der Liga als auch in der Europa League im Kader.

Morgan wünscht sich Özil-Abgang

Moderator attackiert Weltmeister massiv

Unter der Woche ließ der damals mit 28 Jahren jüngste Chefredakteur in der Geschichte von News of the World verlauten: "Ich muss sagen, Mesut Özil, ich bewundere deine Nerven dafür, dass du Arsenal-Fans veräppelst, die deinen Lohn zahlen, vorausgesetzt, du bekommst 350.000 Pfund unseres Geldes pro Woche, nur um auf deinem Hintern zu sitzen und nichts zu tun. Versuche, so hart zu trainieren, wie du daran arbeitest, ein schlauer Idiot zu sein. Dann könnte der Trainer dich vielleicht auswählen."