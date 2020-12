NFL: Pittsburgh Steelers unterliegen Washington - Ben Roethlisberger patzt

Die lange Siegesserie ist gerissen, die faustdicke Überraschung Überraschung in der NFL dagegen perfekt:

Die zuvor ungeschlagenen Pittsburgh Steelers haben in der NFC East mit einem 17:23 (0:0, 14:3, 0:7, 3:13) gegen das Washington Football Team völlig überraschend ihre erste Saisonniederlage einstecken müssen. ( SERVICE: Alle Ergebnisse und Spiele )

Miami Dolphins bleiben mit ihrer "Perfect Season" 1972 unerreicht

Die Miami Dolphins von 1972 - damals trainiert von der in diesem Jahr verstorbenen Legende Don Shula - bleiben damit das einzige Team der NFL-Historie mit einer "Perfect Season". Zuletzt hatten 2007 die New England Patriots mit Quarterback Tom Brady alle Spiele der regulären Saison gewonnen, dann aber den Super Bowl XLII gegen die New York Giants um Eli Manning verloren.