Premier League: Harry Kane, Heung-Min Son vor irrem Rekord

Entgegen allen Erwartungen führen die Tottenham Hotspur die Tabelle der Premier League nach elf Spieltagen an - vor allem, weil sie auf das aktuell gefährlichste Offensivduo zählen können.

Harry Kane und Heung-Min Son harmonieren perfekt

Kane und Son - in der Europa League gegen Antwerpen (2:0) unter der Woche mit Joker-Einsätzen geschont - ergänzen sich blendend, beide glänzen als Torschützen (10 Treffer von Son/8 Treffer von Kane), vor allem Kane mit zehn Assists auch als Vorbereiter.

Zuletzt legten sich der Südkoreaner Son (3 Assists) und Kane beim 2:0-Sieg gegen Arsenal gegenseitig die Tore auf. Kein Zufall, wie Kane fand: "Wir sind in einem Alter, in dem wir in unsere besten Fußballerjahre kommen, im Sinne des Spielverständnisses und des gegenseitigen Verständnisses", sagte Kane nach der Partie bei Sky Sports.