Premier League: FC Southampton überholt Manchester United

Ralph Hasenhüttl hält mit dem FC Southampton in der Premier League weiter Kontakt zur Spitzengruppe - obwohl Pascal Groß gegen seinen früheren Chef trifft.

Das Team von Ralph Hasenhüttl siegte bei Brighton & Hove Albion mit 2:1 (1:1) und schob sich in der Tabelle an Manchester United vorbei auf Platz fünf. ( Tabelle der Premier League )

Hasenhüttls früherer Schützling Pascal Groß, mit dem er von 2013 bis 2016 beim FC Ingolstadt zusammenarbeitete, brachte Brighton mit einem verwandelten Handelfmeter (26.) in Führung. Doch dem Ex-Gladbacher Jannik Vestergaard gelang kurz vor der Pause (45.) der Ausgleich für die Saints. ( Ergebnisse und Spielplan der Premier League )

Southampton-Elfmeter sorgt für Diskussionen

Danny Ings erzielte der Foulelfmeter (81.) den Siegtreffer. Der Elfmeter war allerdings umstritten. Schiedsrichter David Coote hatte nach einem Foul von Solomon March an Kyle Walker-Peters an der Strafraumkante zunächst auf Freistoß entschieden, doch der Videoassistent verlegte den Tatort in den Strafraum. Doch auch anhand der TV-Bilder blieben Restzweifel, schließlich hob Walker-Peters auch spektakulär ab.