Nach Norwegen-Debakel: DHB-Frauen erreichen EM-Hauptrunde

Dem Debakel folgte ein Nervenspiel: Die deutschen Handballerinnen sind zwei Tage nach ihrer historischen Demütigung bei der EM in Dänemark mit einem hart erkämpften Remis in die Hauptrunde eingezogen.

DHB-Frauen treffen auf Kroatien

Im Kampf um die begehrten Halbfinal-Plätze trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nun unter anderem auf Kroatien. Die zwei verbleibenden Plätze in der deutschen Hauptrundengruppe II machen Ungarn, Serbien und der überraschend noch punktlose Weltmeister Niederlande am Dienstag unter sich aus. Das nächste Spiel findet am Donnerstag statt.

Marlene Zapf war am Montagabend in Kolding mit vier Treffern die beste Werferin der lange Zeit undisziplinierten DHB-Frauen, die am Samstag gegen EM-Rekordchampion Norwegen mit 23:42 die höchste Niederlage ihrer Länderspielgeschichte kassiert hatten. Durch das 22:19 zum Auftakt gegen Rumänien hatte das deutsche Team das Weiterkommen vor dem Polen-Spiel aber noch in der eigenen Hand - und schaffte dies trotz einiger Anlaufschwierigkeiten.