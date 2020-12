Balotelli unterschreibt bei Zweitligist Monza

Mario Balotelli wechselt in die Serie B zu Monza Calcio. Beim Klub von Silvio Berlusconi unterschrieb Balotelli einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der bislang arbeitslose italienische Fußball-Starstürmer Mario Balotelli wechselt in die Serie B zu Monza Calcio. Beim Klub von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende. Laut Medienberichten will er sich mit einem Gehalt von einer halben Million Euro zufriedengeben. Bei seinem letzten Klub, dem in die Serie B abgestiegenen Brescia Calcio, hatte Balotelli noch das Doppelte kassiert.