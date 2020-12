Biathlon: Zwei Athleten positiv getestet

Bei der jüngsten Corona-Testung des Biathlon-Weltverbandes IBU sind zwei Athleten aus Rumänien und Moldau positiv getestet worden. Das teilte die IBU nach dem Weltcup in Kontiolahti/Finnland mit. Die beiden Athleten hatten sich allerdings bereits in der Vorwoche in Quarantäne begeben, nachdem ein Teammitglied, zu dem sie Kontakt hatten, ebenfalls positiv getestet worden war. Nachtests brachten daraufhin auch bei ihnen den positiven Befund.