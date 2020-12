Tom Brady: Polizei überrascht Einbrecher in Villa von NFL-Star

Die Polizei überrascht einen Einbrecher in einer Villa von Tom Brady. Die Beamten treffen den Eindringling auf einem Sofa im Keller an.

Laut einer AP-Mitteilung überraschte die Polizei in Brookline, Massachusetts, in der Nähe von Boston den Eindringling in dem Anwesen des NFL-Stars. Die Beamten trafen den 34 Jahre alten Obdachlosen auf einer Couch im Keller an.