Manchester United: Mino Raiola kündigt Abschied von Paul Pogba an

Nach vier Jahren bei Manchester United will Paul Pogba den Verein verlassen. Das berichtet sein Berater Mino Raiola. Dieser setzt die Red Devils unter Druck.

Raiola kündigt Wechsel von Pogba an

Der Grund für den Wechselwunsch seines Klienten: Pogba sei in Manchester sehr unglücklich, da er sich dort nicht länger so ausdrücken könne, wie er es gerne würde und es von ihm erwartet werde.

"Paul braucht ein neues Team, einen Luftwechsel", so der Berater weiter.

Pogba reagierte via Instagram auf die Aussagen seines Beraters. Doch er schrieb nichts, sondern postete Bilder - Bilder, die ihn lachend beim Training mit den United-Teamkollegen zeigen. Was er damit aussagen will, ist unklar.