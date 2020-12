IOC lässt neue Sportarten für Olympia 2024 zu: Breakdance, Surfen, Klettern, Skateboard

Die Sportarten Breakdance, Surfen, Klettern und Skateboard sind endgültig für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zugelassen worden.

Die Sportarten Breakdance, Surfen, Klettern und Skateboard sind endgültig für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zugelassen worden.

Einen entsprechenden Beschluss fasste das Exekutive-Komitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) auf seiner virtuellen Sitzung am Montag.

Kein Karate, Baseball und Softball bei Olympia 2024

In Paris nicht dabei sind Karate und Baseball sowie Softball, die in Tokio noch zum Programm gehören. Die Gastgeber-Städte der Olympischen Spiele haben die Möglichkeit, eigene Sportarten vorzuschlagen, die in dem jeweiligen Land beliebt sind.