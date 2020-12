"Unsere Kurve" kritisiert neuen Schlüssel für TV-Gelder

Die DFL hatte am Montag das neue Modell vorgestellt, nach dem die Erlöse aus den Medienrechten in Höhe von 4,4 Milliarden für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 an die Klubs der Bundesliga und 2. Liga verteilt werden. Dabei soll etwas mehr Geld als bislang gleichmäßig an die Vereine ausgeschüttet werden. In den ersten beiden Spielzeiten 53 Prozent der Gesamtsumme, danach 50 Prozent.