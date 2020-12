Gladbach zu Gast bei Real Madrid - das Borussia-Trauma im Bernabéu

Alle Trümpfe in der Hand: Wie Gladbach Real bezwingen will

Die Spieler sind alle viel zu jung, um zu wissen, was bei den ersten Partien passierte - und das ist auch ganz gut so.

Borussia reist mit Weltmeister-Quintett nach Madrid

Die Premiere fiel in Gladbachs allerbeste Zeit. Im März 1976 war die Borussia Meister und kurz davor, es wieder zu werden. Die Stars der Goldenen Siebziger waren alle noch da, bis auf einen: Günter Netzer, der spielte seit 1973 beim Gegner.

Leider war die Borussia noch nicht clever genug, um wie etwa die Bayern Vorsprünge über die Zeit zu schaukeln. So endete das in Düsseldorf ausgetragene Hinspiel im Viertelfinale des Landesmeister-Pokals trotz 2:0-Führung nur 2:2, eine verblüffende Parallele zur Gegenwart. Real hätte im Rückspiel schon ein 0:0 oder 1:1 zum Weiterkommen genügt, Borussias Ausgangslage war nicht besonders gut.

Gladbach schnuppert an Halbfinale

Die beiden Legionärsplätze bekamen Deutsche, Paul Breitner war Netzer 1974 nach Madrid gefolgt. Der Ex-Münchner tönte auch im neuen Dress: "Die Borussia kann in Enschede oder Innsbruck gewinnen, aber nicht in Madrid vor diesem Publikum." Für ihn war die Partie schon nach 16 Minuten beendet, als er verletzt ausscheiden musste.

Nach 25 Minuten begann Borussia vom Wunder zu träumen, Heynckes glückte per Kopf das 0:1, das sie bis in die Halbzeit rettete. Dann glich Mittelstürmer Carlos Santillana auch köpfend aus (52.), Borussia war wieder unter Zugzwang. Mutig spielte sie vor brodelnder Kulisse auf, ließ sich auch durch einen Flaschenwurf an Wimmers Kopf nicht aus dem Konzept bringen.

Sie war die bessere Mannschaft an diesem März-Mittwoch 1976, nur einer konnte sie stoppen: der Mann in Schwarz. Wolfgang Kleff, heute 74, erinnert sich noch genau an seinen Namen: "Leonardus van der Kroft war damals der meistgesuchte Mann in Mönchengladbach, noch vor Boninsegna, der von der Büchse getroffen wurde."

Schiedsrichter erkennt reguläres Tor ab

Der 2016 verstorbene niederländische Schiedsrichter und seine Assistenten nahmen in der Schlussphase der Partie erheblichen Einfluss auf den Ausgang - oder, um es mit Kleff zu sagen: "Das war großer Beschiss!" Was genau?

Van der Kroft verteilte schon in der ersten Viertelstunde drei Gelbe Karten an die Borussia, es traf Berti Vogts, Dietmar Danner und Ulli Stielike nach "teilweise lächerlichen Situationen", wie der kicker anmerkte.

In der 62. Minute kam Jensen nach einem Pass eines der beiden Nicht-Nationalspieler der Borussen, Hans Klinkhammer, zum Abschluss und überwand Miguel Ángel.

Doch der Torjubel erstickte den Spielern und 2000 Schlachtenbummlern sogleich, denn während Linienrichter Ben Hoppenbrouwer keine Einwände hatte und die Fahne unten ließ, entschied van der Kroft in eigener Machtvollkommenheit auf Abseits.

Wie das ZDF entlarvte, standen noch zwei Spanier näher am eigenen Tor. Am Spielfeldrand sah man Lattek toben wie lange nicht, aber es blieb beim 1:1.

Linienrichter meldet Phantom-Handspiel

Acht Minuten vor Schluss wagte sich Libero Hans-Jürgen Wittkamp, der andere Nicht-Nationalspieler, mit nach vorne, und traf aus dem Gewühl ins Real-Tor. Nun erkannte auch van der Kroft auf Tor. "Er lief schon zur Mittellinie", erinnerte sich Wimmer noch 2005 in einem Interview mit dem Spiegel , doch nun hatte Herr Hoppenbrouwer etwas dagegen und meldete ein Handspiel, das es nie gegeben hatte.

Stielike fauchte den Schiedsrichter an, aber ansonsten hielten sich die Proteste noch in Grenzen, "denn man muss ja weiterspielen und es hat noch nie etwas gebracht, gegen Tatsachenentscheidungen zu protestieren", sagt Kleff heute. Sein Verein versuchte es dann doch und legte nach der Partie durch Manager Helmut Grashoff offiziell Protest bei der UEFA ein.

TOR - WOLFGANG KNEIB: In seiner ersten Bundesligasaison startete der Hüne im Mönchengladbacher Tor gleich durch. Frisch vom SV Wiesbaden verpflichtet, gewann er das Duell gegen Uli Sude als Vertreter der langzeitverletzten Klublegende Wolfgang Kleff zwischen den Pfosten – und bestritt gleich alle 34 Ligaspiele. Wurde 1979 auch UEFA-Cup-Sieger mit dem VfL © Imago

YANN SOMMER: Der Schweizer braucht sich vor Kneib nicht zu verstecken. Zwar misst er nur 1,83 Meter, ist dem Meisterschlussmann aber in puncto Beweglichkeit, Reaktionsschnelligkeit und Spiel mit dem Fuß voraus. Schon im sechsten Jahr am Niederrhein. Die Zuverlässigkeit in Person © Getty Images

ABWEHR – FRANK SCHÄFFER: Der dunkel gelockte Innenverteidiger war sowohl auf beiden Manndeckerpositionen als auch im defensiven Mittelfeld eine wichtige Option während der glorreichen Mittsiebziger. War dreimal Meister und zweimal Uefa-Cup-Sieger mit der Borussia. Im letzten Meisterjahr 1977 mit 27 Einsätzen © Imago

MATTHIAS GINTER: Der Gladbacher Abwehrchef hat bereits eine beträchtliche Titelsammlung. Weltmeister, Confed-Cup-Sieger, DFB-Pokal- und Supercupsieger, Silbermedaillengewinner bei Olympia 2016. Der 28-malige Nationalspieler kann es vom Niveau mit Schäffer auf jeden Fall aufnehmen © Getty Images

WILFRIED HANNES: Technisch beschlagener Abwehrspieler, der lange bei der Borussia den Part des freien Mannes bekleidete. War zweimal deutscher Meister mit Gladbach und 1979 UEFA-Cup-Sieger. Vize-Weltmeister 1982. Umso bemerkenswerter, da er aufgrund eines Tumors früh ein Auge verloren hatte und mit einer Glasprothese spielte © Imago

NICO ELVEDI: Der Schweizer hat sich als Allzweckwaffe der Mönchengladbacher etabliert, kann auf jeder Position der Viererkette oder auch Dreierkette agieren, ist beidfüßig und kopfballstark. In dieser Saison in allen Partien mit dabei, am Wochenende gegen Frankfurt auch mit einem sehenswerten Treffer © Getty Images

BERTI VOGTS: Der damalige Kapitän der Borussia und auch der Nationalmannschaft machte die Abwehr der Borussia bevorzugt auf der rechten Seite dicht. Welt- und Europameister, fünfmal Meister, zweimal UEFA-Cup-Sieger, einmal DFB-Pokalgewinner und zweimal Fußballer des Jahres. Trotz seiner nur 1,68 Meter Körperlänge ein gefürchteter Zweikämpfer. Nicht der talentierteste, aber mit ungeheurem Biss © Imago

STEFAN LAINER: Gegen eine solche Vita sieht Borussias aktueller Rechtsverteidiger natürlich nicht gut aus. Doch der Österreicher ist in seiner ersten Saison am Niederrhein hochgeschätzt. In allen neun Ligaspielen mit dabei, traf einmal selbst und legte zwei Tore vor. Wie Vogts einer, der mit seiner Einstellung punktet © Getty Images

HANS KLINKHAMMER: Der linke Verteidiger spielte von 1972 bis 1980 am Bökelberg und war für seine Härte berüchtigt. Kam in der letzten Meistersaison 29 Mal zum Einsatz, blieb aber ohne eigenen Treffer. Dafür waren damals andere zuständig © Imago

OSCAR WENDT: Spielerisch ist der Schwede Klinkhammer deutlich überlegen. Und auch bezüglich der eigenen Treffer hat er Vorteile, am Sonntag erzielte er gegen Frankfurt sein erstes Saisontor. Seit 2011 in Mönchengladbach, auf der Linksverteidigerposition ist der 34-Jährige inzwischen eine Institution © Getty Images

MITTELFELD - ULI STIELIKE: War der Sechser und manchmal auch Libero der Meister 1977. Eine tragende Säule, die noch in jenem Sommer nach dem dritten Titelgewinn mit der Borussia zu Real Madrid wechselte und bis 1985 dort Stammspieler war. Europameister 1980, Vize-Weltmeister 1982. Von 1998 bis 2000 Co-Trainer des DFB-Teams, heute bei Tianjin Teda in China tätig © Imago

DENIS ZAKARIA: Der Antreiber im defensiven Mittelfeld hat sich in dieser Spielzeit gewaltig in den Vordergrund und auf die Zettel der europäischen Topklubs gespielt, nicht zuletzt wegen seiner beiden Treffer. Bringt seine starke Physis in seinem dritten Gladbacher Jahr nun beständig auf den Platz. Nicht unwahrscheinlich, dass er Stielikes Vorbild folgt und ab Sommer seine Karriere im Ausland fortsetzt © Getty Images

HERBERT WIMMER: Wurde von allen nur "Hacki" gerufen. Kam 1966 zur Borussia und blieb dort bis zum Ende seiner Profikarriere 1978. Ein Arbeiter, Dauerläufer auf der Achterposition, dazu ungemein torgefährlich, markierte 51 Tore und legte weitere 41 in seinen 366 Bundesligaspielen auf. Welt- und Europameister, UEFA-Cup-Sieger 1975 bei allen fünf Meistertiteln der Borussia dabei © Imago

FLORIAN NEUHAUS: Ist mit Wimmer schwer zu vergleichen. Technisch stark, mit reichlich Übersicht und durchaus auch Zug zum Tor gesegnet. Macht aber aus seinen Chancen noch zu wenig und derzeit auch eine kleinere Leistungsdelle durch. Bei konstanter Weiterentwicklung dennoch in absehbarer Zeit ein ernsthafter Nationalmannschaftskandidat © Getty Images

HANS-JÜRGEN WITTKAMP (r.): Geborener Gelsenkirchener, der 1971 vom FC Schalke 04 zur Borussia kam und im zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause war. In der letzten Meistersaison mit fünf Toren in seinen 33 Einsätzen. Ein wichtiger Defensivstabilisator der oft so offensiv ausgerichteten Fohlenelf © Imago

CHRISTOPH KRAMER: Der Weltmeister von 2014 ist wieder wichtig in dieser Saison. Nachdem er zuletzt unter Dieter Hecking schlechte Karten hatte, kommt er unter Marco Rose wieder häufiger zum Einsatz und bringt seine strategischen Fähigkeiten ein. Als Führungsspieler nach wie vor meinungsstark © Getty Images

RAINER BONHOF: War der Spiellenker der Borussia von 1977, wo er im Gegensatz zur Nationalmannschaft zentral spielen durfte. Spielerisch und abschlussstark, mit satten 60 Treffern und 18 Vorlagen in 319 Bundesligapartien für den VfL, mit dem der Welt- und Europameister vier Meistertitel holte, dazu Pokal und UEFA-Pokal. Später mit Valencia auch spanischer Cupsieger. Den folgenden dreijährigen Abstecher nach Köln haben die Borussen ihrem Vize-Präsidenten längst verziehen © Imago

LASZLO BENES: Der technisch beschlagene Slowake, 2016 aus Zilina gekommen, drohte am Niederrhein zum ewigen Talent zu verkommen. Erst seine Leihe zu Holstein Kiel im Vorjahr brachte ihn deutlich voran. Unter Rose in acht von neun Spielen dabei und mit drei Torvorlagen. Sein zweites Bundesligator ist nach den jüngsten Vorstellungen nur noch eine Frage der Zeit © Getty Images

HORST WOHLERS: Obwohl gelernter zentraler Mittelfeldspieler half Wohlers bei der Borussia auch auf den Außenbahnen aus. Antrittsschnell, trickreich, aber keiner, der sich um Dreckarbeit gedrückt hätte. War am Titelgewinn 1977 mit zwei Treffern in 27 Einsätzen beteiligt, wurde auch 1976 mit Gladbach Meister, dazu 1979 UEFA-Cup-Sieger, ehe er zu 1860 München und später nach Bielefeld wechselte © Imago

PATRICK HERRMANN: Borussias Stehaufmännchen. Immer wieder lange verletzt, dann fast abgegeben – und dann mit Leistungen, die ihn der Nationalmannschaft nahe bringen. In diesem Jahr hat der Außenstürmer auch schon wieder zwei Treffer und eine Vorlage aus sechs Partien zu Buche stehen. Effektiver als Wohlers damals, doch der Vergleich hinkt etwas, weil Herrmann deutlich offensiver zum Einsatz kommt © Getty Images

ANGRIFF - ALLAN SIMONSEN: Der schmächtige Däne kam 1972 von Vejle BK, sah aus, als könne er kein Wässerchen trüben und avancierte am Bökelberg zum kontinentalen Superstar. 1977, nach seiner dritten deutschen Meisterschaft und dem Einzug ins Landesmeister-Finale, wurde der Flügelstürmer zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Ging nach dem zweiten UEFA-Cup-Sieg 1979 zum FC Barcelona © Imago

LARS STINDL: Kommt als offensiver Freigeist mit überraschenden Laufwegen Simonsen aus der aktuellen Mannschaft gemeinsam mit Raffael wohl noch am nächsten. Ist nach langer Verletzungspause gleich wieder wichtig, mit dem Europa-League-Ausgleich in Rom und einer Torvorlage in der Liga. Der Kapitän dürfte im weiteren Saisonverlauf mehr Einsätze bekommen als Raffael, dessen Zeit im Borussia-Park sich langsam dem Ende zuneigt © Getty Images

HORST KÖPPEL: Der Schwabe fand über den VfB 1968 den Weg an den Niederrhein, wo er unter Trainer Hennes Weisweiler als Teil der legendären Fohlen-Elf zum Titelsammler avancierte: Trug bei allen fünf Meisterschaften das VfL-Trikot, dabei kehrte er zwischenzeitlich von 1971 bis 1973 zum VfB zurück. In Gladbachs letzte Meistersaison erzielte der flinke und technisch starke Stürmer in 22 Spiele drei Tore © Imago

BREEL EMBOLO: Flink und technisch beschlagen ist auch der Schweizer, noch dazu körperlich robust - und vor allem aktuell wieder fit. Nach einer von Verletzungen geprägten Zeit bei Schalke, wagte der 22-Jährige im Sommer einen Neustart. Mit drei Toren in den ersten neun Spielen hat er seinen Teil zum Gladbacher Höhenflug beigetragen - und er weiß wie man Titel holt: Mit Basel gewann er von 2014 bis 2016 drei Meisterschaften in Serie © Getty Images

JUPP HEYNCKES: Der gebürtige Gladbacher spielte - abgesehen von drei Jahren in Hannover - hauptsächlich für seine Borussia. In 407 Pflichtspielen traf der vielseitige Mittelstürmer 291 Mal, in seiner vorletzten Spielzeit wurde er 1977 zum vierten Mal Meister, erzielte in 20 Spiele 15 Tore, verletzungsgeplagt musste Heynckes ein Jahr darauf seine Karriere beenden - und startete eine erfolgreiche Trainerlaufbahn © Imago

ALASSANE PLEA: Der Franzose wechselte vor einem Jahr vom OGC Nizza an den Niederrhein, erzielte in seiner ersten Saison in 34 Spielen zwölf Tore - nicht ganz die Trefferquote eines Jupp Heynckes. Aber mit aktuell vier Saisontoren ist er zusammen mit Marcus Thuram bester Gladbacher Schütze © Getty Images

KARL DEL'HAYE: Der nur 1,65 große "Kalle" Del'Haye wechselte 1974 aus seiner Geburtsstadt Aachen nach Gladbach, spielte sich als Rechtsaußen in die Herzen der Fans, die ihm seinen Wechsel zu den Bayern 1980 allerdings übel nahmen. Dort floppte der erste Millionen-Transfer (1,265 Mio. Mark) der Bundesliga-Geschichte allerdings © Imago

MARCUS THURAM: In Sachen Ablösesumme hat der Sohn von Frankreichs Weltmeister Lilian Thuram Del'Haye mehrfach in den Schatten gestellt. Der 22-Jährige kam vor der Saison für 9 Millionen Euro aus Guingamp. In seinen ersten neun Spielen traf er bereits vier Mal © Getty Images

UDO LATTEK: Übernahm 1975 Weisweilers legendäre Fohlenelf und führte sie zu zwei Meisterschaften in Folge. 1977 scheiterte er mit seinem Team im Europapokal der Landesmeister erst im Finale am FC Liverpool. Mit insgesamt acht Meistertiteln ist Lattek bis heute der erfolgreichste Vereinstrainer im deutschen Fußball © imago