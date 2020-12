Zenit St. Petersburg - BVB LIVE: Champions League heute im TV, Stream & Ticker

Zwar steht der BVB bereits sicher im Achtelfinale der Königsklasse, doch das Team von Trainer Lucien Favre will bei seinem Gastspiel in der russischen Metropole Platz eins in der Gruppe F vor Verfolger Lazio Rom sichern, um damit in der ersten K.o.-Runde zunächst den schwersten Gegnern aus dem Weg zu gehen (Tabellen der Champions League).