Peter Bosz mit Bayer Leverkusen ungeschlagen - war der BVB zu ungeduldig?

Leverkusen trotz hartem Auftakt ungeschlagen

Was auffällt im Gespräch mit Beteiligten der Fußball-Szene, ob Ehemalige oder aktuell Beschäftigte, ist die hohe Meinung zu einem Mann, der vor drei Jahren schon mal Borussia Dortmund trainiert hat (und da mit fünf Spielen ohne Gegentor einen Bundesliga-Start-Rekord aufstellte) - und der auch momentan als Cheftrainer wieder einen Topwert liefert: Nicht der FC Bayern, RB Leipzig oder der BVB, nein, Peter Bosz' Bayer Leverkusen ist neben dem VfL Wolfsburg die einzige Mannschaft, die nach zehn Bundesliga-Spieltagen noch ohne Niederlage ist. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga )

Jetzt könnte man denken, dass es die Leverkusener in ihren sportlichen Auseinandersetzungen bisher vor allem mit den kleinen Kalibern zu tun hatten - das Gegenteil ist aber der Fall: Bayer traf schon auf die unangenehmen Wolfsburger oder Hertha, auch schon auf die Champions-League-Teilnehmer Mönchengladbach und Leipzig.

Spannend wird es kurz vor Weihnachten, wenn Tabellenführer Bayern am 19. Dezember in Leverkusen antritt. In Frische, Spielwitz und Handlungsschnelligkeit wirkt die Werkself dem Rekordmeister dieser Tage sogar überlegen, zumindest im Fernduell. (SERVICE: Der Spielplan der Bundesliga)