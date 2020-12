Löw "maßlos enttäuscht" über Indiskretionen beim DFB

Bundestrainer Joachim Löw hat sich "maßlos enttäuscht" über die jüngsten Indiskretionen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gezeigt. "Dinge, die intern besprochen werden, sollen auch intern bleiben. Das hat etwas mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu tun. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass viele Dinge nach der ersten Pressemitteilung an die Öffentlichkeit geraten sind", sagte Löw bei einer Pressekonferenz am Montag in Frankfurt/Main.